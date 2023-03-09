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1 час назад

Врач объяснила, для кого опасно красное мясо

РИА "ФедералПресс"

Красное мясо может быть опасно для здоровья. Гастроэнтеролог «Теледоктор24» Екатерина Есакова объяснила, кому стоит ограничить его употребление.

Врач объяснила, для кого опасно красное мясо
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Частое употребление красного мяса, такого как говядина, свинина и баранина, может негативно сказаться на здоровье человека, повышая уровень холестерина и кровяное давление, что может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Также существуют исследования, доказывающие связь повышенного потребление красного мяса и риска развития онкологии толстого кишечника», – отмечает Екатерина Есакова.

Врач отмечает, что красное мясо не стоит часто есть тем, кто находится в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и раку кишечника.

Однако красное мясо содержит такие необходимые питательные вещества, как витамины группы В, цинк, железо, селен. Поэтому, ограничивая употребление красного мяса, следует включить в рацион разнообразные растительные продукты, богатые этими необходимыми для здоровья веществами, передает «Газета.Ru».

Здоровье,
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