Врач объяснила, для кого опасно красное мясо

Красное мясо может быть опасно для здоровья. Гастроэнтеролог «Теледоктор24» Екатерина Есакова объяснила, кому стоит ограничить его употребление.

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Частое употребление красного мяса, такого как говядина, свинина и баранина, может негативно сказаться на здоровье человека, повышая уровень холестерина и кровяное давление, что может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«Также существуют исследования, доказывающие связь повышенного потребление красного мяса и риска развития онкологии толстого кишечника», – отмечает Екатерина Есакова.

Врач отмечает, что красное мясо не стоит часто есть тем, кто находится в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям и раку кишечника.