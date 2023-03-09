Кардиолог развеяла миф об анемии из-за соблюдения поста

Соблюдение Великого поста может спровоцировать обострение некоторых заболеваний. Однако демонизировать постную пищу все же не стоит, заявила кардиолог и диетолог Светлана Павличенко. Ее мнение приводит «Лента.ру».

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Эксперт отметила, что разнообразный рацион, состоящий из свежих овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов, сложно назвать неполноценным. В нем не будет дефицита белка и клетчатки – важных для здоровья элементов.

«Переход с животного белка на растительный снижает риск сердечных заболеваний», – отметила кардиолог.

С постной пищей – шпинатом, проростками пшеницы, семечками тыквы и подсолнуха – человек получает необходимое организму железо. Эксперт подчеркнула: оно хуже усваивается, но тело человека приспособлено к этому процессу. Вкупе с витамином С, полученным из фруктов, усваиваемость возрастает.

«Кальций (...) им богаты многие растительные продукты: зелень, бобовые, орехи и сухофрукты», — продолжила медик.

Также эксперт объяснила, что витамин В12 нельзя получить из растительной пищи, если она дополнительно не обогащена им.