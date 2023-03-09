Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
27 минут назад

Кардиолог Павличенко развеяла миф об авитаминозе и анемии из-за соблюдения поста

Мира Маркина

Соблюдение Великого поста может спровоцировать обострение некоторых заболеваний. Однако демонизировать постную пищу все же не стоит, заявила кардиолог и диетолог Светлана Павличенко. Ее мнение приводит «Лента.ру».

Кардиолог развеяла миф об анемии из-за соблюдения поста
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт отметила, что разнообразный рацион, состоящий из свежих овощей, фруктов, бобовых и цельнозерновых продуктов, сложно назвать неполноценным. В нем не будет дефицита белка и клетчатки – важных для здоровья элементов.

«Переход с животного белка на растительный снижает риск сердечных заболеваний», – отметила кардиолог.

Признаки сердечной недостаточности: видео

С постной пищей – шпинатом, проростками пшеницы, семечками тыквы и подсолнуха – человек получает необходимое организму железо. Эксперт подчеркнула: оно хуже усваивается, но тело человека приспособлено к этому процессу. Вкупе с витамином С, полученным из фруктов, усваиваемость возрастает.

«Кальций (...) им богаты многие растительные продукты: зелень, бобовые, орехи и сухофрукты», — продолжила медик.

Также эксперт объяснила, что витамин В12 нельзя получить из растительной пищи, если она дополнительно не обогащена им.

Ранее мы писали о пользе и вреде 30-дневного употребления воды с лимоном.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий