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52 минуты назад

Названы причины появления горба на шее и способы его лечения

Москва24

Заведующий отделением пластической хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктор Щербинин объяснил, как появляется горб на шее и что нужно сделать, чтобы избавиться от него. Об этом сообщает "Газета.ру".

Названы причины появления горба на шее и способы его лечения
Фото: m24.rum24.ru

"Вдовий горб чаще всего образуется у женщин предменопаузального и менопаузального возраста (обычно с лишним весом) и имеет гормональную природу. У мужчин подобный горб называется бычьим или бизоньим горбом. Причины: малоподвижный образ жизни", – объяснил врач.

Он добавил, что появление локального отложения жировой ткани в области нижних шейных и верхних грудных отделов грозит пациентам с болезнью Иценко-Кушинга и тем, кто часто сидит с согнутой спиной и опущенной головой.

Щербинин отметил, что вид лечения выбирается только после диагностики. Для лечения небольшого горба врачи назначают лечебную физическую культуру, массаж шейно-воротниковой области, мануальную терапию, ультразвуковую и ударно-волновую терапию, а также аппаратное лечение или лечение при помощи жиросжигающих препаратов.

Есть и хирургические методы. Щербинин выделил среди них иссечение избытка кожно-жировой складки в шейно-воротниковой зоне и удаление вдовьего горбика при помощи липосакции.

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