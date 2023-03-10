Названы причины появления горба на шее и способы его лечения

Заведующий отделением пластической хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктор Щербинин объяснил, как появляется горб на шее и что нужно сделать, чтобы избавиться от него. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: m24.ru m24.ru

"Вдовий горб чаще всего образуется у женщин предменопаузального и менопаузального возраста (обычно с лишним весом) и имеет гормональную природу. У мужчин подобный горб называется бычьим или бизоньим горбом. Причины: малоподвижный образ жизни", – объяснил врач.

Он добавил, что появление локального отложения жировой ткани в области нижних шейных и верхних грудных отделов грозит пациентам с болезнью Иценко-Кушинга и тем, кто часто сидит с согнутой спиной и опущенной головой.

Щербинин отметил, что вид лечения выбирается только после диагностики. Для лечения небольшого горба врачи назначают лечебную физическую культуру, массаж шейно-воротниковой области, мануальную терапию, ультразвуковую и ударно-волновую терапию, а также аппаратное лечение или лечение при помощи жиросжигающих препаратов.