Раскрыт способ похудеть без диет и тренировок

Российский эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова раскрыла способ похудеть без диет и тренировок. Ее комментарий приводит «Доктор Питер».

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По словам специалистки, чтобы избежать переедания во время обеда и ужина, следует обязательно завтракать. При этом данный прием пищи должен составлять 25 процентов от общей калорийности употребляемых за день продуктов и включать в себя белки, жиры и углеводы.

В то же время необходимо исключить из рациона жирную и жареную еду, фастфуд, сладости и товары из переработанного мяса, например, колбасу и сосиски. Также стоит быть внимательнее по отношению к соусам, заправкам и маслу для жарки и салатов, поскольку они могут содержать большое количество калорий, отметила медик. Специалистка посоветовала отказаться от больших тарелок, медленно есть, тщательно пережевывать пищу и употреблять больше белка. Кроме того, она включила в список рекомендаций хороший сон, который также способствует снижению веса.

В заключение врач указала, что исключение тренировок не означает малоподвижный образ жизни. Так, в качестве физической нагрузки может выступить подъем по лестницам вместо лифта и ходьба пешком.