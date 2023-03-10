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2 часа назад

Россиянам раскрыли способ похудеть без диет и тренировок

Lenta.ru

Российский эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова раскрыла способ похудеть без диет и тренировок. Ее комментарий приводит «Доктор Питер».

Раскрыт способ похудеть без диет и тренировок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, чтобы избежать переедания во время обеда и ужина, следует обязательно завтракать. При этом данный прием пищи должен составлять 25 процентов от общей калорийности употребляемых за день продуктов и включать в себя белки, жиры и углеводы.

В то же время необходимо исключить из рациона жирную и жареную еду, фастфуд, сладости и товары из переработанного мяса, например, колбасу и сосиски. Также стоит быть внимательнее по отношению к соусам, заправкам и маслу для жарки и салатов, поскольку они могут содержать большое количество калорий, отметила медик. Специалистка посоветовала отказаться от больших тарелок, медленно есть, тщательно пережевывать пищу и употреблять больше белка. Кроме того, она включила в список рекомендаций хороший сон, который также способствует снижению веса.

В заключение врач указала, что исключение тренировок не означает малоподвижный образ жизни. Так, в качестве физической нагрузки может выступить подъем по лестницам вместо лифта и ходьба пешком.

Ранее в марте врач-диетолог Ирина Мансурова раскрыла россиянам опасные последствия приема таблеток для похудения. По словам доктора, прием биологически активных добавок (БАДов) для снижения веса может грозить нарушением процессов метаболизма, развитием дефицита полезных веществ, минералов и клетчатки, а также гормональными нарушениями.

Здоровье,Ирина Мансурова,
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