Почему беременным обязательно нужно выключать свет перед сном

Новое исследование показало, что беременным женщинам следует приглушать свет в своём доме и выключать или, по крайней мере, затемнять экраны за несколько часов до сна. Это позволяет снизить риск гестационного сахарного диабета.

Гестационный сахарный диабет характеризуется повышением уровня глюкозы крови и выявляется именно во время беременности. Как отметили авторы исследования, воздействие света перед сном может быть фактором риска этого состояния. При этом у женщин с гестационным диабетом почти в 10 раз больше шансов заболеть сахарным диабетом 2 типа по сравнению с теми, у кого нет проблем с глюкозой во время беременности.