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44 минуты назад

Почему беременным обязательно нужно выключать свет перед сном

Ferra.ru

Новое исследование показало, что беременным женщинам следует приглушать свет в своём доме и выключать или, по крайней мере, затемнять экраны за несколько часов до сна. Это позволяет снизить риск гестационного сахарного диабета.

Почему беременным обязательно нужно выключать свет перед сном
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Гестационный сахарный диабет характеризуется повышением уровня глюкозы крови и выявляется именно во время беременности. Как отметили авторы исследования, воздействие света перед сном может быть фактором риска этого состояния. При этом у женщин с гестационным диабетом почти в 10 раз больше шансов заболеть сахарным диабетом 2 типа по сравнению с теми, у кого нет проблем с глюкозой во время беременности.

В исследовании участвовали 741 женщины на втором триместре беременности. Воздействие света на участниц измерялось с помощью актиграфа, надетого на их запястья.

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