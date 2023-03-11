Названы главные ошибки при занятиях на беговой дорожке

Американские ученые Мишель Олсон и Джон Хиггнинс назвали главные ошибки, которые люди допускают во время занятий на беговой дорожке. Ее слова приводит Shape.

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Специалисты предупреждают, что во время тренировки не стоит постоянно опускать взгляд, поскольку это вредит осанке, а также держаться за поручни, потому что из-за этого перенапрягаются мышцы поясницы. Они отмечают, что для дорожки необходимо правильно подобрать кроссовки. «Отдайте предпочтение модели с дополнительной амортизацией, чтобы защитить стопы и суставы от чрезмерной ударной нагрузки при каждом шаге», — объяснила Олсон.

По словам экспертов, во время бега нельзя сутулиться, сильно размахивать руками или скрещивать их на груди, а также делать слишком длинные шаги. «Наиболее эффективный ритм бега — три шага в секунду, при этом ваши стопы должны едва отрываться от поверхности», — отметила Хиггнинс.

Ученые добавили, что важно увеличивать интенсивность нагрузок не чаще, чем раз в семь дней, и проводить изнурительные занятия на дорожке не больше двух-трех раз в неделю. Также Олсон и Хиггнинс посоветовали менять вид кардиотренировок по меньшей мере один раз в месяц.