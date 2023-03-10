Аромат розы снижает нервное напряжение

Учёные уже давно выяснили, что компоненты эфирных масел воздействуют на мозг, который в ответ регулирует работу организма на самых разных уровнях. Поэтому с помощью запахов можно менять эмоциональное или психическое состояние. Врач Клинического госпиталя на Яузе Кристина Савранская рассказала, какие именно ароматы лучше всего снимают стресс и беспокойство.

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«Проведённое в Иране исследование доказало, что лучший эффект для снижения нервного напряжения даёт аромат розы. В других работах упоминаются ваниль, мелисса, бергамот, иланг-иланг. А ещё у учёных есть фаворит среди запахов, помогающих бороться со стрессом, — это лаванда», — сообщила она «Лайфу».

По словам отоларинголога, лаванда оказывает успокаивающее воздействие на психику. Масла, входящие в её состав, снижают активность симпатической нервной системы, которая контролирует непроизвольные реакции. Кроме того, ароматы воздействуют на память, позволяя вернуться в какие-то моменты, когда человек был счастлив. Это могут быть запахи корицы, сдобы или маминых духов.