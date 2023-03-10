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2 часа назад

Отоларинголог Савранская: аромат розы снижает нервное напряжение

Секрет Фирмы

Учёные уже давно выяснили, что компоненты эфирных масел воздействуют на мозг, который в ответ регулирует работу организма на самых разных уровнях. Поэтому с помощью запахов можно менять эмоциональное или психическое состояние. Врач Клинического госпиталя на Яузе Кристина Савранская рассказала, какие именно ароматы лучше всего снимают стресс и беспокойство.

Аромат розы снижает нервное напряжение
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Проведённое в Иране исследование доказало, что лучший эффект для снижения нервного напряжения даёт аромат розы. В других работах упоминаются ваниль, мелисса, бергамот, иланг-иланг. А ещё у учёных есть фаворит среди запахов, помогающих бороться со стрессом, — это лаванда», — сообщила она «Лайфу».

По словам отоларинголога, лаванда оказывает успокаивающее воздействие на психику. Масла, входящие в её состав, снижают активность симпатической нервной системы, которая контролирует непроизвольные реакции. Кроме того, ароматы воздействуют на память, позволяя вернуться в какие-то моменты, когда человек был счастлив. Это могут быть запахи корицы, сдобы или маминых духов.

«Ещё Набоков говорил, что память воскрешает всё, кроме запахов, но зато ничто так полно не воскрешает прошлое, как запах, когда-то связанный с ним», — поделилась врач. Ранее выяснилось , что хронический недосып может привести к болезни Альцгеймера.

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