Диетолог Панова: жесткие ограничения дают краткосрочный эффект

Поэтому врач призвала не отказываться от завтрака, утренний приём пищи должен составлять не менее 25 % от суточного рациона. Ограничивая калорийность пищи, надо не забывать о мелочах, например калорийных соусах или заправках для салатов. Кроме этого, надо есть медленно, тщательно пережёвывая еду. По словам специалиста, без коррекции рациона и образа жизни привести себя в форму не получится.

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Оксана Панова указала на типичную ошибку, которую совершают срочно худеющие люди — они отказываются от завтрака. Но в итоге это приводит к тому, что они переедают в обед и ужин. Поэтому делать так не надо.

Также врач рассказала, как похудеть без спорта. Для этого надо употреблять поменьше еды с высоким содержанием сахара. Причём это могут быть продукты со скрытым содержанием сахаров, например кетчуп или мюсли.

Панова посоветовала высыпаться и делать упор на белок и клетчатку. Это могут быть яйца, курица, индейка или нежирная говядина. А для перекуса можно использовать сыр или творог.