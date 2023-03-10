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1 час назад

Диетолог Панова: жёсткие ограничения в еде дают лишь краткосрочный эффект

Секрет Фирмы

Поэтому врач призвала не отказываться от завтрака, утренний приём пищи должен составлять не менее 25 % от суточного рациона. Ограничивая калорийность пищи, надо не забывать о мелочах, например калорийных соусах или заправках для салатов. Кроме этого, надо есть медленно, тщательно пережёвывая еду. По словам специалиста, без коррекции рациона и образа жизни привести себя в форму не получится.

Диетолог Панова: жесткие ограничения дают краткосрочный эффект
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Оксана Панова указала на типичную ошибку, которую совершают срочно худеющие люди — они отказываются от завтрака. Но в итоге это приводит к тому, что они переедают в обед и ужин. Поэтому делать так не надо.

Также врач рассказала, как похудеть без спорта. Для этого надо употреблять поменьше еды с высоким содержанием сахара. Причём это могут быть продукты со скрытым содержанием сахаров, например кетчуп или мюсли.

Панова посоветовала высыпаться и делать упор на белок и клетчатку. Это могут быть яйца, курица, индейка или нежирная говядина. А для перекуса можно использовать сыр или творог.

Доктор посоветовала разнообразить свой рацион овощами, фруктами и зеленью, а также бобовыми и крупами. Ежедневно надо съедать около 20–30 г клетчатки. Если вы задаётесь вопросом, как похудеть без спорта, то стоит отказаться от больших тарелок и перейти на небольшие порции. Кроме этого, всё же надо побольше двигаться. Даже если вам сложно заниматься физическими нагрузками, постарайтесь хотя бы подниматься на свой этаж без лифта и побольше ходить. Ранее россиянам рассказали о плюсах и минусах бега после 50 лет.

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