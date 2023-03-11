Диетолог рассказала о пользе завтрака и сна для похудения

По словам специалиста, для того, чтобы снизить риск переедания в течение дня, нужно плотно позавтракать. При этом первый прием пищи должен содержать 25% от всех калорий, которые вы едите за день.

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В беседе с изданием «Доктор Питер» Панова отметила, что необходимо сократить прием в пищу колбас, сосисок, готовых котлет. Также придется урезать сладкое, жирное и жареное, а также соусы (майонез, кетчуп).