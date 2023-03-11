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26 минут назад

Диетолог Панова рассказала о пользе завтрака и хорошего сна для похудения

runews24.ru

По словам специалиста, для того, чтобы снизить риск переедания в течение дня, нужно плотно позавтракать. При этом первый прием пищи должен содержать 25% от всех калорий, которые вы едите за день.

Диетолог рассказала о пользе завтрака и сна для похудения
Фото: runews24.rurunews24.ru

В беседе с изданием «Доктор Питер» Панова отметила, что необходимо сократить прием в пищу колбас, сосисок, готовых котлет. Также придется урезать сладкое, жирное и жареное, а также соусы (майонез, кетчуп).

В похудении поможет хороший сон и физическая активность. При этом необязательно проводить по несколько часов в спортзале. Вполне достаточно будет прогулки, повседневной активности и подъема пешком по лестнице.

Здоровье,
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