Доктор рассказал, что поможет при бессоннице

Чтобы избавиться от бессонницы, нужно заниматься физической активностью и приглушать яркие источники света. Также помогает заснуть теплое молоко. Об этом рассказал невролог из Детского медицинского центра Коэна в Нью-Йорке, доктор Санджив Котаре.

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«[Чтобы быстрее заснуть], стоит заниматься физическими упражнениями и выключать, либо приглушать яркие источники света. <…> Выпейте перед сном теплое молоко. Оно содержит триптофан, который помогает заснуть» — поделился Санджив Котаре. Его слова приводит Ридус.

Кроме того специалист посоветовал пить ромашковый чай и вишневый сок, которые также способствуют хорошему сну. Помимо этого, расслабиться поможет теплый душ или прием ванной с добавлением эфирного масла лаванды. Доктор Котаре также посоветовал в целом наладить график сна. Специалист порекомендовал взрослым ложиться спать в 10 вечера и просыпаться в 7 утра.

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