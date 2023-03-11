Стоматолог объяснила, зачем нужна монопучковая щетка

Она может прочищать те места в полости рта, куда не достать обычной зубной щёткой. Также инструмент подойдёт тем, у кого возникает рвотный рефлекс при чистке зубов. Ещё для борьбы с кариесом пригодятся зубная нить, зубные ёршики, скребок для языка и ирригатор. Теперь обо всём подробнее.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Не страшно, если вы ещё не умеете пользоваться зубной нитью, этому можно научиться на уроках гигиены в кабинете врача-стоматолога. Зубные ёршики эффективны при вычищении налёта. Но первые 3–4 дня использования дёсны могут кровоточить. Чуть позже это пройдёт, сказала «Лайфу» стоматолог, хирург клиники Viva Smile Мэри Симонян.

Некоторые чистят язык зубной щёткой или её тыльной частью. Но лучше для этого использовать скребок — металлический или пластмассовый. А вот чтобы зачистить межзубные промежутки пригодится ирригатор. Он удаляет застрявшие остатки пищи с помощью водяной струи.

«Но ирригатор не заменяет зубную нить или зубные ёршики», — подчеркнула врач.

Как правильно чистить зубы обычной щёткой

Симонян напомнила, что обычной щёткой нужно тоже пользоваться грамотно. Лучше, если это будет мягкая щётка с ровной, густой щетиной. Так вы не повредите эмаль и дёсны. Движения при чистке должны быть деликатными и мягкими, круговыми или вычищающими, от десны к режущему краю зуба. Стоматологи советуют менять щётку каждые 3 месяца, потому что щетинки изнашиваются и больше не могут хорошо выполнять свою работу.

После чистки не ставьте щётку сразу на место. Её нужно промывать, причём тщательно. Иначе все бактерии изо рта останутся на щетинках, а при следующей чистке вы просто вернёте их обратно. Вот такой круговорот получится.

Стоит ли пользоваться деревянной зубочисткой