Протеин, ВСАА, Л-карнитин: что новичкам нужно знать о спортпите

К слову, протеин делают не только из сыворотки молока, он также бывает соевый, яичный, конопляный и говяжий. Здесь выбор зависит как от индивидуальных вкусовых предпочтений, так и от особенностей системы питания (например, вегетарианства). Правда, любой вид другого протеина по сравнению с сывороткой стоит дороже. Л-карнитин Это один из самых популярных видов так называемых жиросжигателей. Но, несмотря на его название, в буквальном смысле слова от его применения жир не горит! Тогда как же он работает? Во время кардиотренировок, когда вы занимаетесь в "зоне сжигания жира" не менее 45 минут подряд, Л-карнитин ускоряет метаболизм в жировых клетках. То есть помогает выделять энергию, которая и расходуется организмом во время тренировки. Это очень важно понимать, так как многие люди начинают употреблять Л-карнитин не перед занятием, как это показано, а просто так в течение дня, рассчитывая, что будет какой-то эффект. К сожалению, вы только впустую потратите деньги, не получив желанного результата. ВСАА Протеин в нашем организме сам по себе не усваивается. Попадая в организм, он проходит процесс гидролиза (расщепления) до аминокислот, в виде которых уже и происходит усвоение. Всего существует 20 аминокислот, три из которых обладают особенным свойствами: они подавляют выделение гормона кортизола, который известен как гормон стресса. С точки зрения тренировок данный гормон негативно влияет на восстановление мышечной массы, а значит, и на результат. Для борьбы с негативным воздействием кортизола существует добавка под названием ВСАА, в состав которой входят аминокислоты изолейцин, валин и лейцин. В правильном сочетании они снижают действие гормона стресса. ВСАА лучше применять тем людям, кто хочет набрать мышечную массу. Хондропротекторы и коллаген Но не только нашим мышцам нужна помощь. В опорно-двигательный аппарат также входят кости, сухожилия и связки. Связки соединяют кости между собой, сухожилия крепят мышцы к костям. Оба вида тканей представляют из себя "ремни", состоящие из двух типов волокон: коллагеновых и эластиновых. Коллаген отвечает за прочность тканей, а эластин – за их мобильность. К сожалению, в повседневной жизни, особенно без регулярных физических нагрузок, связки и сухожилия слабеют. И если резко приступить к регулярным тренировкам, можно получить травму: растяжение и даже разрывы. Поэтому рекомендуется пропить курс коллагена, задача которого сделать ткани крепче, а также хондропротекторы (глюкозамин и хондроитин), которые укрепляют суставную поверхность и кости в целом. Более того, данные виды добавок рекомендованы и тем людям, кто не планирует регулярно заниматься вообще, – в качестве профилактики. Помните, что все виды спортивного питания необходимо принимать строго по инструкции и только в тех случаях, если вы регулярно, интенсивно занимаетесь (кроме коллагена и хондропротекторов). Не забывайте, что избыток белка вреден для почек, поэтому тот же протеин "просто так" пить не стоит. Это же касается и аминокислот ВСАА. В целом спортивное питание – это помощь в достижении результата, но только при условии обязательных и стабильных тренировок.