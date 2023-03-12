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2 часа назад

Врач Гинзбург назвал эффективный способ замедлить старение

Вечерняя Москваиещё 1

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал эффективный способ, который замедляет процесс старения. По его словам, большое влияние на красоту и молодость женщин оказывает содержание железа в организме.

Врач Гинзбург назвал эффективный способ замедлить старение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Чтобы женщине быть здоровой, ей необходимо железо. Большинство дам живут с дефицитом данного элемента. Это ускоряет старение женщины, лишает ее молодости, здоровья и красоты. Но его нехватку не всегда бывает просто установить. Общий анализ крови зачастую не дает нужной информации, — пояснил медик.

Он рассказал, что каждая женщина должна регулярно сдавать анализ на ферритин.

— Ферритин — это та форма, в которой железо находится в сыворотке. Норма ферритина — 20–200. Насторожиться следует, когда показатель ферритина ниже 30, — сообщил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Специалист отметил, что бледность кожи, быстрая утомляемость, вялость, апатия, потеря интереса к жизни являются признаками дефицита железа.

Ритуал утреннего умывания — не только способ взбодриться, но и отличная мера профилактики старения. Эксперты посоветовали добавить к очищению лица еще два этапа: они помогут вернуть коже упругость, сияние и предотвратить появление морщин.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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