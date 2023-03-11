Какой вид спорта выбрать, чтобы похудеть к лету

Весна уже наступила, и совсем скоро потеплеет! В это время многие задаются вопросом, как скинуть лишние килограммы быстро, при этом не навредив здоровью.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Специально для POPCAKE блогер NeVampire расскажет, какому виду спорта отдать предпочтение, чтобы похудеть к лету!

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Любая физическая активность — это отличный союзник при похудении. Но разница заключается в том, сколько калорий вы потратите за тренировку и как она отразится на вашем теле.

Например, силовые тренировки позволяют накачать мышцы, улучшить качество тела, сжечь калории и жир, но вот цифра на весах может пойти вверх за счет того, что мышцы весят больше, чем жировая прослойка организма. С кардиотренировками килограммы будут таять быстрее, чем с силовыми, тонус вашего тела заметно улучшится, а стрелка на весах пойдет вниз. Итак, если ваша цель снизить вес и укрепить тело — выбирайте кардионагрузки!

Лучшими тренировками станут:

Сайклинг

Сайклинг — это имитация езды на велосипеде. Сейчас это молодое направление в фитнесе стремительно набирает популярность в России. За час интенсивной тренировки человек сжигает до 1200 ккал! Езда на велосипеде особенно хорошо формирует ноги, бедра и ягодицы, делая их стройными и упругими. Обычно это групповые тренировки под зажигательную музыку. Командный и соревновательный дух дает дополнительную мотивацию участникам, но можно купить велотренажер для дома и заниматься самостоятельно. А с наступлением хорошей погоды можно попробовать внедрить в свою жизнь велопрогулки, чтобы совместить приятное с полезным!

Гребля

Гребля — не самый легкий вид спорта, так как приходится интенсивно работать всем корпусом, подключая ноги. Занятия на гребном тренажере укрепляют мышцы спины, рук, плеч и пресса, а также делают ноги значительно сильнее. В тренировке на гребном тренажере задействуется до 95% мышц — это больше, чем на любых других кардиотренажерах! Такая тренировка требует больше энергии, более интенсивного кровообращения и высокого пульса. Поэтому и жир тает на глазах! В среднем, за час тренировки на гребном тренажере сжигается 800 ккал.

Плавание

Плавание повышает мышечный тонус всего тела, избавляет от болей в спине, позвоночнике, суставах, формирует красивую грудь и спину. За час человек может сжечь до 850 ккал — это на 25% эффективнее бега, а главное, никакой ударной нагрузки на суставы и колени! Занятия плаванием рекомендуются людям со значительным избыточным весом, так как вода снижает влияние веса на суставы, позвоночник и сердечно-сосудистую систему, а значит, тренировка будет проходить намного комфортнее!

Бег

Пробежки можно совершать в любое время года. Можно тренироваться в зале или на улице, тем более совсем скоро погодные условия станут максимально комфортными для этого. Чтобы похудеть, следует заниматься трижды в неделю по 30-40 минут. Не нужно стараться бегать быстро — это травматично и неэффективно! Есть способ определения правильного темпа: если во время бега вы можете спокойно разговаривать, значит темп выбран правильно. Но для бега есть противопоказания — заболевания почек и проблемы с коленями.

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