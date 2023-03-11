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44 минуты назад

Врач-диетолог рассказала о самых полезных весенних фруктах

Свободная пресса

Врач-диетолог Юлия Сидоркина рассказала о самых полезных весенних фруктах.

Врач-диетолог рассказала о самых полезных весенних фруктах
Фото: UnsplashUnsplash

По её словам, в это время года предпочтение стоит отдавать сладким плодам, которые выращены в естественных условиях, так как в них содержится больше витаминов и микроэлементов, пишет издание «Кубанские новости».

«А вот в тепличных и привезённых плодах не накапливается нужного количества полезных веществ из-за способов специальной обработки овощей и фруктов для транспортировки, – пояснила специалист. – Продукт теряет свой витаминный потенциал и уже не несёт такой пользы организму, какую мог бы».

Кроме того, необходимо включить в свой рацион фрукты, повышающие иммунную систему. Они, как отметила Сидоркина помогут организму бороться с сезонными вирусными заболеваниями.

«Это цитрусовые, яблоки, бананы, фрукты и овощи зелёного и оранжевого цветов. Они богатые витамином С, А, группой В, марганцем и железом», – подчеркнула врач.

Также она напомнила, что аллергикам, людям, страдающим бронхиальной астмой и заболеваниями пищеварительной системы, стоит быть осторожными с экзотическими овощами и фруктами. Исключением является авокадо, содержащий мононенасыщенные полезные жирные кислоты, витамины группы В, А, Е, С, железо, йод, медь и фолиевую кислоту.

«Авокадо полезен при заболеваниях нервной системы, нарушениях липидного обмена, сердечно-сосудистых заболеваниях, патологии пищеварительной системы», – рассказала диетолог.

В целом, по словам специалиста, все фрукты благодаря своему составу оказывают положительное влияние на иммунную систему, обмен веществ и правильное функционирование ЖКТ.

«Поэтому важно добавлять их в свой рацион. Однако чрезмерное употребление плодов может навредить организму из-за наличия в них фруктозы», – резюмировала Сидоркина.

Здоровье,
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