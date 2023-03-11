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2 часа назад

Диетолог Гинзбург объяснил пользу макарон

Мослента

Пользу макарон объяснил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

Диетолог Гинзбург объяснил пользу макарон
Фото: МослентаМослента

«Макароны — это в целом полезная еда. Это сложные углеводы, это крахмал, который надо долго расщеплять. Уровень глюкозы при употреблении макарон повышается нерезко и невысоко, обмен работает как часики. Такая сложноуглеводная еда защищает нас от всех возрастных болезней, дарит нам дополнительные годы жизни», — заявил эксперт.

Гинзбург уточнил, что не все макароны одинаково полезны. Большое значение имеет процент присутствия в разных видах макарон белка глютена (клейковины). В макаронах из твердых сортов пшеницы глютена много (больше 11 процентов), а в макаронах из мягких сортов — мало (меньше 11 процентов, иногда сильно меньше).

«Пшеница твердых сортов отличается качеством. Чем больше в ней глютена, тем выше качество. Самая высококачественная пшеница — та, в которой весь белок — это клейковина (глютен)», — объяснил диетолог.

По его словам, наличие глютена помогает макаронам не развариваться и делает их более приятными на вкус. Поэтому необходимо изучать данные на упаковке, прежде чем покупать макароны в магазине.

В макаронах из цельнозерновой муки твердых сортов есть и пшеничный зародыш, и все пищевые волокна, которые содержатся в зерне, поэтому они особенно полезны.

«Пищевые волокна — это тот фактор, который делает еду здоровой. Они сильно задерживают всасывание всех питательных веществ, удлиняют состояния сытости, снижают уровень холестерина, стимулируют иммунитет, питают кишечную микрофлору», — объяснил врач.

Гинзбург добавил, что не все макароны производятся из пшеницы, они также могут быть изготовлены из гречневой, ржаной или рисовой муки.

«Макароны из гречневой и рисовой муки не содержат глютена. Они подойдут тем, кому глютена есть нужно поменьше», — отметил он.

Здоровье,Михаил Гинзбург,
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