Названы вызывающие отечность продукты

Вызывать отечность могут продукты, которые содержат большое количество солей, белков и глюкозы. Об этом сообщает портал «Здоровое питание» со ссылкой на эксперта Марину Вершинину.

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Вызывающими отечность продуктами в первую очередь назвали чипсы, орешки, сухарики, рыбу и пиццу, соли из которых быстро всасываются в кишечнике, из-за чего возникает сильная жажда. Ниже в списке расположился алкоголь, так как молекулы этилового спирта способны задерживать воду. Топ-3 списка замкнули консервы, содержащие хлорид натрия или поваренную соль.