Диетолог дала советы по питанию в дни тренировок

«Вы как бы работаете на пустом баке. Если вашим мышцам не хватает топлива или у них нет полных запасов гликогена, это препятствует восстановлению в долгосрочной перспективе», — пояснила Чан.

Диетолог порекомендовала утраивать полноценный прием пищи не менее, чем за 90-60 минут до начала тренировки. Она уточнила, что, если из-за напряженного графика поесть вовремя не удается, то можно сделать легкий перекус за полчаса до похода в зал.