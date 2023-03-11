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6 минут назад

Диетолог дала советы по питанию в дни тренировок

Lenta.ru

Диетолог Эбби Чан дала советы по питанию в дни тренировок. Ее слова приводит Shape.

Диетолог дала советы по питанию в дни тренировок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметила, что важно не пропускать завтрак перед высокоинтенсивными тренировками.

«Вы как бы работаете на пустом баке. Если вашим мышцам не хватает топлива или у них нет полных запасов гликогена, это препятствует восстановлению в долгосрочной перспективе», — пояснила Чан.

Она добавила, что занятия низкой интенсивности допустимо проводить на голодный желудок.

Диетолог порекомендовала утраивать полноценный прием пищи не менее, чем за 90-60 минут до начала тренировки. Она уточнила, что, если из-за напряженного графика поесть вовремя не удается, то можно сделать легкий перекус за полчаса до похода в зал.

Здоровье,
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