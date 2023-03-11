Названа причина появления герпеса после татуажа губ

Появление герпеса после татуажа в районе губ возможно в случаях, когда сам человек к этому предрасположен. Но герпес — это не следствие данной процедуры, объяснила специалист по перманентному макияжу Валерия Барченко. Эксперт напомнила, что герпес напрямую связан с иммунитетом, поэтому может проявляться на фоне его снижения. Это надо учитывать, в том числе когда записываешься на татуаж.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что такое татуаж губ

Он же перманентный макияж. При этой процедуре мастер вводит пигмент в верхние слои кожи с помощью иглы. Похоже на татуировку, но держится примерно год. После этого нужно делать коррекцию и заполнять появившиеся пробелы новым красителем.

Почему появляется герпес после татуажа

Во время процедуры татуажа нарушается целостность внешних слоёв кожи, что при сниженном иммунитете и предрасположенности к высыпаниям герпеса может приводить к его активизации. При этом сам перманентный макияж не бывает причиной герпеса.

Когда делать татуаж не стоит