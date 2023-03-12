Терапевт перечислила симптомы отравления после похода в ресторан

Терапевт Трифанова перечислила симптомы отравления после похода в ресторан. Кафе и другие заведения общепита прочно вошли в повседневную жизнь человека. Многие из нас там завтракают, обедают и ужинают, доверяя готовку профессионалам. Однако нередко бывает так, что поход в ресторан заканчивается в туалете в компании «белого друга» или вообще, не дай бог, в больнице. Что делать, если стало плохо после кафе, и почему вообще возникает такое состояние, рассказал «Доктор Питер».

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Отравление

Видео дня

В первую очередь, разумеется, все в такой ситуации подумают, что отравились. И, как утверждает кардиолог-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Анастасия Трифанова, нередко будут правы: многие небольшие заведения плохо следят за соблюдением правил санитарной безопасности, а в более крупных ресторанах всегда действует человеческий фактор. Ошибся ли повар в процессе приготовления блюда, или напортачил ответственный за хранение продуктов, — всё это резко повышает вероятность того, что вам стало плохо из-за отравления.

Наиболее частые возбудители отравления — Bacillus cereus, стафилококковые токсикоинфекции и сальмонеллёз. Первые — самые распространённые. Через 1–6 часов после употребления пищи с ними возникают рвота и тошнота, иногда — схваткообразные боли в животе и диарея, но через 8–16 часов. Всё проходит через сутки или раньше.

Когда в организм проникают стафилококки, они дают о себе знать в среднем через 2–4 часа. Как правило, в этом случае человека мучают вспышки боли в животе, рвота и понос. Через 12–24 часа все симптомы исчезают. Такое отравление легко получить, употребив некачественные молочные и мучные изделия, мясо, рыбу и блюда, заправленные майонезом.

Наконец, сальмонеллы. Вызываемая этими бактериями инфекция является самой опасной и в тяжёлых случаях может убить. Кроме того, она встречается в самых обычных продуктах: рыбе, мясе, птице, яйцах, молоке. Помимо тошноты и диареи, у тех, кто подхватил сальмонеллёз, появляются температура, озноб и слабость, болит голова. Выздороветь от заболевания в лёгкой форме можно за 10 дней или раньше.

Аллергия

Впрочем, проблемы с пищеварением — не всегда говорят об отравлении. А уж если появились высыпания на коже, зуд, отёки, насморк, то повышается вероятность того, что у вас обычная аллергия на какие-то ингредиенты ресторанного блюда. Поэтому всегда проверяйте меню — нет ли в составе лакомств чего-то опасного лично для вас. Особенно внимательным стоит быть при посещении экзотических мест.

Чувствительный кишечник

Наконец, у некоторых людей есть повышенная чувствительность к сочетанию различных блюд. Желудок и кишечник не всегда адекватно воспринимают что-то необычное, даже если оно качественно приготовлено и состоит из свежайших ингредиентов. В результате у человека может вздуться живот, появятся диарея и общее недомогание. Но как только пища покинет тело, состояние организма нормализуется.

Что делать, если стало плохо после похода в ресторан

При резком ухудшении самочувствия после трапезы вне дома всегда лучше перестраховаться и вызвать врача на дом или скорую помощь. Медикам нужно будет подробно рассказать, где вы были и что ели. Если у вас отравление, стоит составить жалобу в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило ресторан, а также оформить претензию к заведению, приложив справки из больницы.