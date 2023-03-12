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1 час назад

Диетолог Эль-Альва дал советы, как есть меньше сахара

runews24.ru

В первую очередь, специалист посоветовал убрать из рациона сладкие газированные напитки и энергетики. При подсчете количества сахара нужно быть внимательнее, в напитках может содержаться до десяти ложек сладкого песка, сообщает Ad-Diyar.

Диетолог дал советы, как есть меньше сахара
Фото: Runews24Runews24

Вместо десертов диетолог рекомендует есть фрукты, в которых нет добавочного сахара, но содержится природная фруктоза. Однако норму соблюдать необходимо даже в употреблении фруктов.

Эль-Альва назвал полезную альтернативу конфетам. Днем лучше делать белково-жировые перекусы. Можно съесть кусок мяса, хумус с овощами или яичные белки.

Также врач порекомендовал воздержаться от алкоголя. Например, в коктейлях может содержаться много сахара из-за различных добавок.

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