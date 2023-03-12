Диетолог дал советы, как есть меньше сахара

В первую очередь, специалист посоветовал убрать из рациона сладкие газированные напитки и энергетики. При подсчете количества сахара нужно быть внимательнее, в напитках может содержаться до десяти ложек сладкого песка, сообщает Ad-Diyar.
Вместо десертов диетолог рекомендует есть фрукты, в которых нет добавочного сахара, но содержится природная фруктоза. Однако норму соблюдать необходимо даже в употреблении фруктов.
Эль-Альва назвал полезную альтернативу конфетам. Днем лучше делать белково-жировые перекусы. Можно съесть кусок мяса, хумус с овощами или яичные белки.
Также врач порекомендовал воздержаться от алкоголя. Например, в коктейлях может содержаться много сахара из-за различных добавок.