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2 часа назад

Фитнес-тренер развеяла мифы о кардиотренировках для похудения

Lenta.ru

Фитнес-тренер Элизабет Барвелл развеяла мифы о кардиотренировках для похудения. Ее слова приводит Shape.

Фитнес-тренер развеяла мифы о кардиотренировках для похудения
Фото: Лента.руЛента.ру

Специалист предупредила, что нельзя заниматься только кардио, отказываясь от силовых тренировок.

«Силовые тренировки наращивают мышечную массу, что одновременно ускоряет ваш метаболизм и уменьшает количество жира в организме», — пояснила Барвелл.

Она добавила, что эти два вида занятий лучше планировать в разные дни или использовать кардио в качестве активного отдыха между упражнениями на подкачку.

Коллега Барвелл Джон-Эрик Кавамото отметил, что не стоит также участвовать в марафонах в целях похудения.

«По мере того, как вы повышаете выносливость, вы постепенно начинаете сжигать меньше калорий во время пробежек», — пояснил он.

Тренер также рассказала, что необязательно во время кардиотренировок держаться в «зоне сжигания жира», когда пульс находится в диапазоне 65-85 процентов от максимальной частоты сердечных сокращений. Барвелл объяснила, что чем выше интенсивность занятия, тем больше общее количество сожженных калорий. Кроме того, по ее словам, не стоит ориентироваться на счетчик сожженных калорий на тренажерах, так как они показывают неточные значения — лучше сосредоточиться на интенсивности.

Специалист также назвала мифом убеждение о том, что кардио сжигает больше жира, если заниматься на голодный желудок. Барвелл предупредила, что для эффективного похудения важно сочетать тренировки и сбалансированное питание.

Ранее фитнес-тренер Анна Егорова назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине. Она рекомендовала выполнять «кошку», наклоны с опорой на стену, а также растяжку в «позе ребенка».

Здоровье,Анна Егорова,
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