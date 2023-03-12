Шесть причин, почему вам тяжело избавиться от жира на животе

Жир на животе, или висцеральный жир, расположен глубоко внутри живота и нужен для защиты органов. При этом избыток такого жира специалисты связывают с развитием болезней сердца, сахарного диабета, некоторых видов рака.

Фото: Ferra Ferra

Уменьшить количество висцерального жира (жира на животе) может быть сложно по разным причинам. Например, из-за отсутствия физической активности или из-за неправильной диеты. Но есть и менее очевидные факторы.

Видео дня

Плохой сон. По словам доктора Самира Сангви, ведущего специалиста по клиническим технологиям в LloydsPharmacy Online Doctor, одно из последствий бессонницы - это увеличение веса. Когда человек не может спать, его организм вырабатывает гормон стресса кортизол. Этот гормон может заставить накапливать запасы жира на всякий случай. Кроме того, при стрессе есть хотеться может чаще.

Стресс, беспокойство или депрессия. Это может привести к тому, что человек будет есть больше пищи, которая богата углеводами. Таким образом он будет подсознательно пытаться поднять себе настроение. Ещё из-за депрессии, стресса, тревоги могут появиться нездоровые привычки: поздний отход ко сну, употребление большого количества вредной пищи и алкоголя, пропуск приёмов пищи.

Пропуск приёма пищи или диета йо-йо. Диеты йо-йо на самом деле редко приводят к потере веса. А если вы станете пропускать приёмы пищи или есть мало, то организм перейдёт в режим самозащиты, из-за чего обмен веществ замедлится. Также из-за недостатка питательных веществ вы можете чувствовать себя менее энергичным, что повысит тягу к продуктам, в которых много сахара и жиров.

Проблемы с щитовидной железой. При недостаточной активности щитовидки человек может постоянно чувствовать себя усталым, находиться в депрессии, набирать вес.

Недостаток воды. Благодаря воде в организме будет правильно функционировать обмен веществ, будет повышаться количество энергии и уменьшаться чувство голода. При обезвоживании мозг может посылать сигнал голода, а не жажды. То есть человек при недостатке воды склонен переедать.

Набор мышечной массы. Это касается случаев, когда вы регулярно тренируетесь и придерживаетесь сбалансированной диеты с большим количеством белка.