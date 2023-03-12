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2 часа назад

Озвучен способ снизить риск диабета у беременных

Lenta.ru

Ученые Северо-Западного университета в США озвучили способ снизить риск гестационного диабета у беременных. Оказалось, что приглушенный за несколько часов до сна свет помогает сократить вероятность заболевания. Результаты работы опубликованы в American Journal of Obstetrics & Gynecology (AJOG), краткий обзор статьи приводит издание Medical Xpress.

Озвучен способ снизить риск диабета у беременных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы изучили данные 741 женщины во втором триместре беременности в период с 2011 по 2013 год. На запястья подопытных надели актиграф, который измерял уровень освещенности рядом с участницами. Женщинам провели медицинское обследование во время второго триместра беременности, когда обычно проводится стандартный скрининг на гестационный диабет.

После корректировки полученной информации о возрасте, ИМТ, расе, образовании, графике работы, продолжительности сна и воздействии дневного света оказалось, что влияние освещенности перед сном в значительной степени связано с гестационным диабетом. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась у тех испытуемых, которые подвергались большему воздействию света за три часа до начала сна. Яркий свет может исходить как от общих источников света в доме, так и от телевизоров, компьютеров и смартфонов.

Известно, что у женщин, страдающих гестационным диабетом, вероятность развития сахарного диабета второго типа почти в десять раз выше по сравнению с теми, у кого нет проблем с глюкозой во время беременности. При этом если у женщины развивается гестационный диабет при первой беременности, у нее больше рисков заболеть им при следующем вынашивании ребенка.

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