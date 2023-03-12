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Акушер-гинеколог назвала лучший возраст для первой беременности

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Акушер-гинеколог Астраханцева: оптимальный возраст для первой беременности — от 25 до 30 лет. Врач объяснила, что, если рожать позже, у женщины могут появиться хронические заболевания, которые плохо повлияют на зачатие, на само течение беременности и на роды. При этом врач напомнила, что термина «старородящая» сейчас нет и что некоторые женщины откладывают беременность на более поздний срок — но лучше так не делать.

Акушер-гинеколог назвала лучший возраст для первой беременности
© Секрет Фирмы

Женщины, которые откладывает наступление беременности на более старший репродуктивный возраст, должны понимать, что к этому возрасту складывается определённый букет сопутствующих заболеваний. Речь идёт о дамах, которые решили рожать впервые, или планировать повторную беременность в возрасте и 30 лет, и старше 35 лет, и даже в 40 лет и старше.

Ранее гинеколог назвала идеальный промежуток между родами. Это время от 2 до 5 лет, в этот промежуток организм матери успевает восстановиться, снижается вероятность разрывов матки и врастания плаценты при следующей беременности. Но и выносить следующего ребёнка сразу после рождения предыдущего, то есть родить погодок, тоже вполне нормально.

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