Какие методы контрацепции могут грозить смертью

Сейчас методов контрацепции так много, что можно даже не знать обо всех. Однако про гормональную контрацепцию, наверное, слышал каждый. Её может назначать или отменять только врач, ведь у такого подхода есть ряд противопоказаний, предупредила акушер-гинеколог Александра Рассказова. По словам врача, для людей с определёнными болезнями гормональные контрацептивы могут грозить смертью.

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Рассказова не рекомендовала так предохраняться людям с тромбоэмболией, генетической тромбофилией, ожирением, системной красной волчанкой, мигренью, антифосфолипидным синдромом, ишемической болезнью сердца и инсультом. Кстати, если вы курите более 15 сигарет в день или имеете такие болезни, как онкология, холестаз, тяжёлые формы диабета, эпилепсия, заболевания почек или кишечника, то гормональная контрацепция вам тоже не подойдёт.

Нельзя принимать такие препараты и во время лактации, а также в состоянии иммобилизации, когда приходится передвигаться в инвалидном кресле.

Когда при приёме гормональных контрацептивов стоит обратиться к врачу?

Бежать к доктору стоит при ухудшении зрения после начала приёма лекарств, а также появлении головных болей и головокружений, рвоты и тошноты, скачков давления, а также при исчезновении менструации. По словам эксперта, не стоит откладывать визит в больницу, если на протяжении трёх месяцев падает либидо, растёт вес, появляется угревая сыпь, раздражительность, болезненные ощущения в области груди. Рассказова призвала не злоупотреблять гормональной контрацепцией.