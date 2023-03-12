Гинеколог назвала смертельно опасный метод контрацепции

Акушер-гинеколог Александра Рассказова назвала метод контрацепции, который для некоторых людей может оказаться смертельным. Об этом сообщает издание Life.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По словам медика, в некоторых случаях опасна гормональная контрацепция. Она не подходит людям с тромбоэмболией, генетической тромбофилией, артериальной гипертензией, ожирением, ишемической болезнью сердца, мигренью, системной красной волчанкой, антифосфолипидным синдромом, а также при пережитом инсульте.

Кроме того, гормональная контрацепция противопоказана женщинам, выкуривающим более 15 сигарет в день, при онкологии, холестазе, эпилепсии, заболеваниях кишечника и почек, тяжелых формах диабета и во время лактации.