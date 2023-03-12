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1 час назад

Гинеколог Рассказова назвала смертельно опасный метод контрацепции

Мира Маркина

Акушер-гинеколог Александра Рассказова назвала метод контрацепции, который для некоторых людей может оказаться смертельным. Об этом сообщает издание Life.

Гинеколог назвала смертельно опасный метод контрацепции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, в некоторых случаях опасна гормональная контрацепция. Она не подходит людям с тромбоэмболией, генетической тромбофилией, артериальной гипертензией, ожирением, ишемической болезнью сердца, мигренью, системной красной волчанкой, антифосфолипидным синдромом, а также при пережитом инсульте.

Кроме того, гормональная контрацепция противопоказана женщинам, выкуривающим более 15 сигарет в день, при онкологии, холестазе, эпилепсии, заболеваниях кишечника и почек, тяжелых формах диабета и во время лактации.

Гинеколог призвала не злоупотреблять гормональными таблетками. Если возникли следующие симптомы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу:
  • головные боли,
  • головокружения,
  • ухудшение зрения,
  • рвота и тошнота,
  • скачки давления,
  • снижение либидо,
  • набор веса,
  • боль в области груди,
  • угревая сыпь.

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Здоровье,Александр Рассказов,
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