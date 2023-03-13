Врач рассказала о правильном питании во время беременности

"Стоит только женщине сообщить кому-то о своей беременности, как она сразу слышит: "Теперь нужно кушать побольше! За двоих!" Это не совсем правильно, вот "кушать ДЛЯ двоих" — это верно! Ребенку нужна здоровая, качественная еда, а организму будущей матери — кратность приемов пищи, стабильный уровень сахара и инсулина. В это время в рационе женщины обязательно должны присутствовать все необходимые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы и макароны, сливочное и растительное масло, овощи и фрукты", — отметила врач.