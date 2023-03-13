Йододефицит сам по себе не считается заболеванием. Однако серьезное снижение количества йода в организме приводит к серьезным последствиям для здоровья. Как восполнять его дефицит с помощью изменений в рационе, Life рассказала нутрициолог Ирина Мансурова.

Эксперт напомнила, что в среднем нужно употреблять от 120 до 150 микрограммов йода в сутки. Много его содержится в молоке и яйцах.

«Стакан молока принесет вам 60–80 микрограммов йода. Также яйца, а именно яичный желток, ведь одно крупное яйцо содержит около 24 микрограммов», – отметила нутрициолог.

Пользу организму также принесут морепродукты и рыба (треска, хек, морская капуста, икра, окунь), некоторые крупы – пшено, гречка, геркулес, овощи и фрукты. Например, фейхоа, хурма, бананы, яблоки, щавель, клюква, шпинат, картофель.

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