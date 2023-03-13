Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
17 минут назад

Эксперт по диетическому питанию Артем Верис: пропуск завтрака приведет к набору веса

Ura.Ru

Пропущенный утром прием пищи может способствовать нарушению обмена веществ и привести к набору веса. Об этом рассказал эксперт по диетическому питанию Артем Верис.

Пропуск завтрака приведет к набору веса
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Завтрак помогает стабилизировать уровень кортизола — гормона стресса, который стимулирует аппетит. Сбалансированный завтрак способствует естественному снижению кортизола, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня», — сообщил диетолог Артем Верис «Газете.ru». При этом эксперт подчеркнул, что не стоит есть натощак пищу, в которой содержится сахар.

Также специалист упомянул, что завтрак необходим организму, чтобы получить энергию для исправной работы в течение дня, а его отсутствие приведет к набору веса. «На правильный завтрак должно приходиться примерно 25-35% от суточной калорийности, а сам прием пищи должен быть сбалансированным: содержать сложные углеводы и клетчатку, белки, жиры», — сообщил эксперт.

Ранее диетолог Залетова разоблачила миф об опасности картофеля для фигуры. Врач-эндокринолог Тананакина назвала продукты, которые помогут похудеть, и порекомендовала употреблять орехи и брокколи.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий