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1 час назад

Россиянам рассказали, как безопасно похудеть к лету

РИА "ФедералПресс"

Оптимальная норма снижения веса в неделю – до 1 кг, соответственно, за 3 месяца весны к лету можно похудеть в среднем на 12 кг. Однако более высокие показатели сброса веса могут вызвать необратимые опасные осложнения в организме. Подробности об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

Как безопасно похудеть к лету
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Когда мы видим на весах нежелательное число, мы хотим как можно скорее избавиться от ненавистных килограммов. Из-за этого мы готовы пойти на самые изощренные способы и жесткие ограничения», – отметила нутрициолог.

По словам Ковылкиной, от жестких диет страдает иммунная система. Кроме того, при дефиците нутриентов в сочетании с сильными нагрузками страдает репродуктивная система – у женщин наблюдается сбой менструального цикла.

Нервная система страдает по аналогичным причинам. Человек становится раздражительным, нервным, настроение скачет, активность и концентрация снижаются. Могут появиться утомляемость и головные боли. Мышцы сгоряют более быстро, чем жировая ткань, если не будут получать необходимые источники энергии.

Во время резкого сброса веса тело не успевает перестроиться, кожа может обвисать? и тогда появятся морщины. Волосы становятся тусклыми, а ногти ломкими, пишет РИАМО.

Здоровье,Оксана Ковылкина,
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