"Известия": Костомарову планируют ампутировать еще одну часть руки

Олимпийскому чемпиону Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой Роману Костомарову грозит еще одна операция по ампутации части руки. У фигуриста продолжает прогрессировать заражение крови, из-за чего требуется очередное хирургическое вмешательство. По информации газеты "Известия", медики пока не могут провести хирургическое вмешательство из-за высокого риска остановки сердца спортсмена. Организм чемпиона настолько ослаб, что может не выдержать еще одной операции. За последнее время Костомаров сильно похудел, не может самостоятельно двигаться (способен лишь иногда открывать глаза), а санитарам приходится каждые два часа менять его положение тела. Кроме того, фигурист располагается на противопролежневом матрасе, чтобы избежать гибели мягких тканей, возникающей из-за нарушения кровообращения. Telegram-канал Mash сообщил, что спортсмен до сих пор дышит при помощи трубки в горле. Ему больше не дают препараты, погружающие в медикаментозный сон, но Костомаров в любом случае серьезно ослаб. Стоит отметить, что информация о необходимости еще одной ампутации у фигуриста появилась уже несколько дней назад. 10 марта "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свой источник сообщил, что Костомарова пока не сняли с аппарата вентиляции легких из-за того, что процессы в организме не наладились. Также вызывает беспокойство состояние руки спортсмена, на которой снова видны следы развития сепсиса. "Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется. Пока непонятно, насколько", — сообщил источник "СЭ". Интересно, что "Матч ТВ" со ссылкой на источник сообщил 13 марта о том, что в состоянии здоровья спортсмена наблюдается положительная динамика, несмотря на риск новой операции. "В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ", - сказал источник. Также об улучшении состояния Костомарова сообщил Sport24. "У Романа Костомарова наблюдается динамика на улучшение всех показателей", - рассказал собеседник издания. Однако врач Лев Авербах в беседе со Sport24 отмечал, что медики не могут дать никаких гарантий на выздоровление Костомарова. "Даже его приход в чувство, открытие глаз и возобновление реакции на внешний мир не дают никакой гарантии на восстановление. В любом случае это инвалидность и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным", - заявил Авербах. Также специалист отметил, что Костомарову "очень повезет", если он останется в живых. Фигурист находится в больнице уже два месяца. Первая информация о его госпитализации появилась 10 января. Тогда Костомаров находился в тяжелом состоянии на фоне двусторонней пневмонии и сразу был введен в состояние искусственной комы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также был поставлен на ЭКМО (экстракорпоральную мембранную оксигенацию) для насыщения крови кислородом. Из-за этой процедуры были повреждены сосуды, началось отмирание клеток, и врачи были вынуждены провести ампутацию: сообщается, что Костомарову удалили стопы и пальцы на руках. После этих операций спортсмен перенес кровоизлияние в мозг и два микроинсульта.