Перечислены эфирные масла, которые помогают заснуть

Доктор Крис Этеридж, практикующий врач-травник и специалист по растениям, рассказал, как при помощи эфирных масел можно наладить сон. Есть определённые масла, которые помогут в этом.

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Сон - это основа хорошего здоровья. Тем не менее девять из десяти человек страдают от проблем со сном. Причём, как показало одно исследование Puressentiel, пика эти проблемы достигают в 45-59 лет.

Но существуют эфирные масла, улучшающие сон. Например, это масло римской ромашки. Исследования показывают, что оно помогает людям лучше спать. Так, согласно одному исследованию, эфирное масло римской ромашки, которое наносилось на подушки, улучшило общее время сна. Таким же эффектом обладает смесь масел римской ромашки и лаванды.

А вообще для сна полезны следующие эфирные масла. Среди них - масло римской ромашки, лаванды, нероли, кипариса, сладкого майорана, сладкого миндаля, лемонграсса, розмари, апельсина, мандарина.

Многие эфирные масла помогают расслабиться и уснуть за счёт того, что они особым образом воздействуют на обонятельную систему человека. В результате в мозге высвобождаются специальные соединения, которые способствуют расслаблению.