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1 час назад

Врач объяснил, кому нельзя соблюдать Великий пост

Inc-News

В дни Великого поста многие стараются воздерживаться от употребления богатой жирами пищи, предпочитая овощи и фрукты. Однако ограничения в еде, по мнению медиков, должны быть продиктованы состоянием здоровья, а не чем-то иным. Отдельным категориям людей отказ от привычной пищи может только навредить.

Врач объяснил, кому нельзя соблюдать Великий пост
Фото: inc-Newsinc-News

Врач доказательной медицины Олег Абакумов отметил, что с удивлением наблюдает за постящимися людьми, которые при этом постоянно вступают с кем-то в конфликты или, например, нецензурно выражаются.

"Как говорит мой папа, к слову священник, пост — это не про еду, а про чистоту мыслей", — сказал он, добавив, что соблюдать пост нельзя беременным (ибо в период ожидания ребёнка женщина и без того ощущает дефицит питательных веществ), а также детям (в их отношении допустимо лишь частичное ограничение сладостей и фаст-фуда).

Люди с сахарным диабетом также не должны поститься, поскольку они постоянно нуждаются в витаминах и микроэлементах, которые невозможно получить только из растительной пищи.

Здоровье,Олег Абакумов,
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