Врач объяснил, кому нельзя соблюдать Великий пост

"Как говорит мой папа, к слову священник, пост — это не про еду, а про чистоту мыслей", — сказал он, добавив, что соблюдать пост нельзя беременным (ибо в период ожидания ребёнка женщина и без того ощущает дефицит питательных веществ), а также детям (в их отношении допустимо лишь частичное ограничение сладостей и фаст-фуда).