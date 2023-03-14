Эндокринолог рассказала, почему может возникать сильный голод

Эндокринолог Кирдянкина: сильный голод может возникать из-за стресса или диабета. Хотя, возможно, вам нужно просто поесть, объяснила врач. У сильного голода может быть несколько причин: либо вы действительно давно не ели, либо чем-то больны. Например, причиной голода может быть сильный стресс, гипертиреоз, гипогликемия, сахарный диабет 2-го типа, а также приём некоторых лекарств.

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8 причин постоянного голода (роста аппетита)

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Стресс. При стрессе надпочечники выделяют кортизол — гормон, повышающий аппетит. Поэтому когда мы нервничаем, то автоматически тянемся к продуктам, содержащим углеводы и сахар, — заесть стресс. Эту проблему можно решить, устранив причину стресса. Также можно заняться профилактикой стрессовых ситуаций: регулярно отдыхать, заниматься медитацией и физическими упражнениями.

Гипертиреоз. Это чрезмерная активность щитовидной железы. Этот орган расходует много энергии, которую и хочется восполнить с помощью еды.

Гипогликемия. Она возникает при низком уровне сахара в крови. В этом случае он уже не способен дать организму необходимую энергию. Такое бывает, если человек, например, занимался спортом, не питаясь должным образом.

Другими причинами гипогликемии могут быть употребление алкоголя, метаболические проблемы, заболевания почек, печени или поджелудочной железы.

Диабет. Низкий уровень сахара в крови также часто встречается у людей, страдающих диабетом. Организму в этом случае не хватает глюкозы, и человек может испытывать приступы голода.

Лекарства. Некоторые лекарства, например антидепрессанты, могут стимулировать аппетит.

Эндокринолог Наталия Кирдянкина напомнила «Доктору Питеру», что все медицинские причины голода должны диагностироваться и устраняться под контролем специалиста.

Социальная причина. Если вы привыкли есть попкорн в кино, заедать сериал чипсами, а осень — яблочным пирогом, неудивительно, что постоянно хочется есть.

Недостаток сна. Он может привести к снижению уровня гормона лептина, который отвечает за подавление голода. Из-за недосыпа также повышается грелин — гормон, стимулирующий аппетит. Врач напомнила, что спать необходимо не менее 7–8 часов в сутки.

Лютеиновая фаза у женщин. В этот период, примерно за неделю до менструации, женщины могут испытывать повышенное чувство голода. В этот период женское тело работает интенсивно, метаболизм ускоряется.

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