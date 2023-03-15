5 полезных фактов о поцелуях, о которых вы не знали

Целуйтесь на здоровье!

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Многие относятся к поцелуям в паре довольно равнодушно, и очень зря. Ученые уверены, что от поцелуев мы получаем куда больше пользы, чем от простых объятий. Мы решили собрать самые полезные факты о поцелуях, которые вы могли не знать.

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С помощью поцелуя можно понять, насколько человек вам подходит

Вам может невероятно понравиться человек внешне, однако уже после первого поцелуя все очарование может пропасть. И дело не в том, что человек не умеет целоваться. Все куда сложнее. Антропологи уверены, что наш мозг способен вычислять идеального партнера по биологическому профилю, а для этого необходимо получить непосредственный биологический материал, то есть слюну другого человека. Мы даже не представляем, что во время поцелуя наше сознание проверяет, насколько хорош иммунитет партнера, есть ил проблемы со здоровьем, кроме того, можно понять, насколько серьезно настроен человек по отношению к вам.

Поцелуи улучшают кровоток

Во время поцелуя мы дышим гораздо чаще и активнее, что значительно ускоряет работу сердца. Кровь начинает бежать быстрее, весь организм получает больше кислорода, ускоряется обмен веществ. Наверняка вы чувствовали эмоциональный подъем во время поцелуя, особенно первого с человеком, который вам нравится? Это также говорит о том, что наша нервная система затрагивается не меньше. К слову, частые поцелуи — отличный способ избежать апатии и депрессивного состояния.

Поцелуи помогают почувствовать себя счастливее

Как мы уже говорили, во время поцелуя наш организм работает в несколько раз активнее. Что интересно, начинает повышаться окситоцин — один из важнейших гормонов, особенно для женщины. Чем больше вы целуете своего партнера, тем больше вы к нему привязываетесь, так как ваш мозг связывает приятные ощущения с конкретным человеком. Если хотите сохранить отношения, целуйте своего мужчину чаще.

Морщинки чудесным образом разглаживаются

Знаете ли вы, что во время поцелуя лицевые мышцы задействуются в таком количестве, в котором вы и представить не могли? Целы× 39! Вместе с улучшением кровотока повышается упругость кожи, а значит, мелкие морщинки чудесным образом исчезают.

Поцелуи помогают бороться с кариесом