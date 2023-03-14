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1 час назад

Гинеколог посоветовал способ обезопасить себя от болезней после секса

Lenta.ru

Гинеколог Ашфак Хан посоветовал женщинам сходить в туалет сразу после секса, чтобы снизить риск инфекций мочевыводящих путей. Об этом сообщает издание Metro.

Гинеколог посоветовал способ обезопасить себя от болезней после секса
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Хана, инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут быть и у мужчин, и у женщин, однако женщины подвержены большему риску заражения после интимной близости из-за коротких мочевыводящих путей. Чтобы обезопасить себя от болезни, нужно опорожнить мочевой пузырь в течение 30 минут после секса.

Этот способ можно подкрепить и другими привычками. Ашфак советует избегать использования парфюмированных средств женской гигиены, отказаться от ношения тесной одежды и не терпеть, когда хочется в туалет.

Врач добавил, что мочеиспускание после секса не дает стопроцентной защиты от инфекции мочевыводящих путей, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее терапевт Ольга Чиркова указала на изменение цвета мочи при тяжелых заболеваниях. В частности, она предупредила, что вишневая моча может сигнализировать о тяжелой инфекции или анемии.

Здоровье,Ольга Чиркова,
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