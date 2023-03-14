Вечная усталость и сухая кожа: что надо проверить в первую очередь

Сегодня достаточно распространен дефицит железа, особенно среди женщин. При этом в мире в таком дефиците находятся примерно 37% жителей, а в России - 20%, рассказала врач-эндокринолог Анна Бартенева.

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По словам специалиста, проблема требует решения, так как железодефицит - это не только анемия (снижение уровня гемоглобина), но и уменьшение запаса железа в организме, которое чревато рядом неприятных симптомов, способных сильно испортить жизнь.

Например, постоянная усталость, слабость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение и ломкость волос - достаточно частые проявления дефицита железа.

"А также изменение вкусовых пристрастий, восприимчивость к инфекциям, и многое другое", - отметила специалист, добавив, что список жалоб от пациентов достаточно широк.

Анна Бартенева уточнила, что потребность в железе для взрослого мужчины составляет 10 мг, для женщины - 18 мг. Однако не стоит принимать препараты при дефиците железа без консультации с врачом - индивидуальную дозу и длительность лечения рассчитывает специалист.

"Самостоятельно трактовать результаты и принимать препараты не рекомендуется - состояние должен оценить врач", - подчеркнула эндокринолог в интервью "Газете.Ru".