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1 час назад

Почему иногда мы не можем заснуть, даже если сильно устали

Ferra.ru

Наверняка вам это знакомо: у вас был тяжёлый день и вы чувствуете, что морально и физически истощены. Единственное, чего хочется в таком состоянии, - это спать. Но из-за мыслей у вас никак не получается заснуть. Почему так происходит?

Почему иногда мы не можем заснуть, даже если сильно устали
Фото: FerraFerra

Почему наш мозг мешает нам заснуть тогда, когда мы нуждаемся в этом сильнее всего? Ответ заключается в том, что мы, скорее всего, просто слишком сильно устали. А если вы переутомляетесь постоянно, то заснуть вам будет всё сложнее и сложнее.

Переутомление - это жестокий парадокс. Вы можете ощущать себя истощённым физически и умственно, но мозг ваш находится в это время в перевозбуждённом состоянии. Другими словами, ваш разум вам просто не даст расслабиться перед сном.

В частности, нейроны в области мозга под названием «голубое пятно» ведут себя слишком активно. И это не даёт вам заснуть.

Хуже всего то, что если вы регулярно переутомляетесь и недосыпаете, то на следующую ночь ваш мозг может стать ещё более активным из-за тревожных мыслей. Исследования показывают, что люди, страдающие бессонницей, чаще размышляют о своих недавних провалах по ночам и чаще отличаются повышенной чувствительностью к звукам.

Из-за бессонницы человеку становится сложнее «отпустить» ненужную информацию. И это создаёт сильную нагрузку на мозг.

Если вы хотите быстрее заснуть, то придерживайтесь трёх стратегий. Прежде всего, перестаньте считать овец, потому что это всё равно не поможет уснуть. Также ведите дневник, в котором будут описываться все ваши тревоги. Наконец, установите таймер сна: за час до отхода ко сну постарайтесь сделать всё, чтобы расслабиться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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