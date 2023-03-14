Психолог рассказала о последствиях магнитных бурь для организма
Магнитные бури повышают нервное напряжение. Это может спровоцировать тревожность, агрессивность, бессонницу, панические атаки. Об этом АГН «Москва» рассказала кандидат медицинских наук, заместитель декана факультета общей и клинической психологии Московского института психоанализа Ксения Пыркова.
Из-за геомагнитных возмущений появляется функциональное напряжение нервной системы. В итоге возникает снижение устойчивости к умственным и физическим нагрузкам, усталость, внутреннее напряжение, перепады настроения, бессонница, отметила эксперт.
По мнению специалиста, влиянию магнитных бурь особенно подвержены беременные женщины, пожилые, люди с психосоматическими расстройствами, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем. Поэтому в подобный период следует сократить физические нагрузки, больше находиться на свежем воздухе, высыпаться, не употреблять спиртные напитки. Людям с заболеваниями сердца и сосудов надо контролировать давление. При этом реакции на магнитные бури у всех развиваются в различное время. У некоторых людей за 1-2 дня до бури, а у кого-то в период пика либо после, подчеркнула Пыркова.
Как стало известно, 26 и 30 марта на Земле ожидаются магнитные бури.