В пожилом возрасте многие мужчины и женщины сталкиваются с дефицитом кальция и магния. Это обстоятельство повышает риск переломов. Как восполнить недостаток важных микроэлементов с помощью питания, Москве 24 рассказала диетолог Маргарита Королева.

Поддержать крепость костей можно, регулярно употребляя белокочанную капусту и свежую зелень. Например, кресс-салат, петрушку и базилик, отметила диетолог. Также нужно есть яйца, орехи, бобовые.

«Безусловно, сыр при хорошей переносимости тоже является неплохим источником кальция», – заявила эксперт.

Витамин D3 участвует в регуляции фосфорно-кальциево-магниевого обмена в костной ткани. Поэтому стоит есть морскую рыбу, в которой он содержится, заявила диетолог.

Физическая активность – еще один фактор здоровья и крепости костей у пожилых.

«Если мышцы не будут работать, у человека может начаться остеопороз», – предостерегла врач.

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