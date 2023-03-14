Сомнолог рассказал о пользе гимнастики для лучшего пробуждения

Для значительного числа граждан России непременным атрибутом утра является чашка бодрящего кофе. При этом утренняя зарядка такой же популярностью не пользуется. Некоторые и вовсе убеждены, что в первое время после пробуждения лучше не перегружать организм физическими упражнениями. Однако, как рассказал журналу «Слово и Дело» сомнолог Павел Кудинов, именно с помощью зарядки проще всего вывести организм из сонного состояния.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Зарядка или, как ее правильно называть, утренняя гимнастика, значится в расписании всех оздоровительных учреждений, где распорядок дня составляется исходя из интересов человеческого организма. Но и в домашних условиях пренебрегать ей не стоит.

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По словам члена общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Павла Кудинова, во время утренней гимнастики разминаются застоявшиеся за ночь в одном положении мышцы, усиливается кровоток, и, как следствие, человек чувствует себя бодрее.

«После пробуждения возникает некоторая скованность. Руки-ноги долго лежали в одном положении, возможно, затекли. Не у всех матрасы одинаковые, поэтому у некоторых спина может болеть. Соответственно, утром надо размяться. А когда у нас идут мышечные сокращения, мы же заставляем двигаться и сосуды в том числе. Начинаем гонять кровь из организма и выводить его из сонного состояния», — пояснил эксперт.

Что касается «железа», то на этом направлении действительно важно не переусердствовать. Люди постарше, вероятно, помнят песенку из мультфильма «Остров сокровищ» про то, что «утром встал с постели — лучше взять гантели» и «нету лучше в мире полновесной гири». Однако, как отметил Павел Кудинов, далеко не каждая присказка или строчка из песни соответствует реальности.

«Мы же с вами не в тренажерный зал бежим, хотя последнее время говорят, что утренние тренировки эффективнее дневных или вечерних. Зарядка — это же просто гимнастика, не дающая физической нагрузки, а призванная размять спину, разогнать кровь по организму. То есть это процедура, влияющая на быстроту окончательного пробуждения. Гантели, то есть легкое утяжеление, теоретически возможны. А пудовые гири качать — не стоит. Для этого мышцы еще не разогрелись. Для этого сначала нужна какая-то активность», — предостерег специалист.

Если проснуться утром помогает зарядка, то для более легкого засыпания некоторые люди вечером принимают ванну. А кое-кто даже добавляет в воду богатые различными минералами соли.