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1 час назад

Названы неочевидные симптомы и опасности распространенного женского заболевания

Lenta.ru

На ранних этапах эндометриоз обычно прогрессирует незаметно, и вызывать обеспокоенность у женщины могут лишь длительные менструации и боль при сексе. Некоторые неочевидные симптомы распространенного женского заболевания и его основные опасности гинеколог-хирург, руководитель отделения гинекологии «Европейского медицинского центра» Юлия Максимова назвала «Ленте.ру».

Названы неочевидные симптомы распространенного женского заболевания
Фото: Лента.руЛента.ру

Врач объяснила, что из-за специфики развития эндометриоз обычно не вызывает жалоб у женщин. Наиболее распространенным его проявлением считаются длительные, болезненные и, как правило, обильные менструации, сопровождающиеся коричневыми выделениями мажущего характера до и после.

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Нередко женщины жалуются на тазовые боли без четкой локализации, усиливающиеся во второй фазе цикла, боли во время секса или при опорожнении кишечника. Если внутренний слой матки, эндометрий, разрастаясь, затрагивает смежные органы, может появиться кровь в моче и каловых массах

Юлия Максимова – гинеколог-хирург, кандидат медицинских наук

Также, по словам Максимовой, у некоторых пациенток эндометриоз может проявляться болью в грудной клетке, затруднением дыхания, одышкой и сухим кашлем. Такие симптомы характерны для эндометриоза диафрагмы или легких, однако эта форма патологии встречается относительно редко.

Опасен ли эндометриоз для жизни

Эндометриоз — заболевание доброкачественное, это не рак, от него нельзя умереть, подчеркнула гинеколог. В то же время в запущенных формах он значительно нарушает качество жизни, ведь клетки агрессивного эндометрия способны распространяться по брюшине, перемещаться на соседние органы, значительно нарушая их работу. Именно поэтому важно своевременно диагностировать заболевание и регулярно наблюдаться у врача в целях профилактики и ранней диагностики.

Может ли женщина с эндометриозом родить ребенка

Максимова заявила, несмотря на то, что эндометриоз часто дебютирует бесплодием, и женщины обращаются к врачу с жалобой на отсутствие беременности, существуют способы справиться с этой проблемой.

Современные возможности хирургии позволяют обнаружить недуг на ранней стадии и провести малоинвазивную органосохраняющую операцию лапароскопическим методом. Последующее назначение низкодозированой гормональный терапии поможет женщине избежать рецидива заболевания в будущем и зачать ребенка естественным способом. В некоторых случаях при эндометриозе целесообразно выбрать экстракорпоральное оплодотворение для достижения беременности

Юлия Максимова – гинеколог-хирург, кандидат медицинских наук

Здоровье,Юлия Максимова,
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