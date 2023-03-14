Кондитер похудела на 70 кг и рассказала, от каких продуктов отказалась

Жительнице Тюмени, весившей 136 килограммов, удалось похудеть вдвое. История преображения 33-летней Людмилы Гольцман началась несколько лет назад: девушка особенно не переживала насчет своего веса, пока не увидела себя в ролике одного из региональных СМИ. На видео она, будучи кондитером, объясняла, как приготовить конфеты в домашних условиях. В разговоре с журналистами портала 72.RU Людмила призналась, что тогда впервые посмотрела на себя со стороны и сначала даже не узнала себя в этой «большой женщине». Решено было действовать!

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Людмила Гольцман рассказала, что первое время, когда было тяжело ограничивать себя в еде, ее очень мотивировало желание больше не стыдиться собственного внешнего вида. Девушка начала регулярно заниматься спортом, в том числе и на работе: в перерывах старалась выполнять простые упражнения. А личным рекордом жительницы Тюмени стало то, что она со временем смогла простоять в планке целых девять минут!

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Что касается питания, то в первые несколько месяцев Гольцман полностью исключила из рациона сахар: для кондитера это большое испытание, ведь мастера обычно берут на пробу свои изделия, особенно если разрабатывают новую рецептуру. Вместо постоянного подсчета калорий девушка решила составить подробный список, от чего необходимо отказаться. В него вошли: соусы, копчености, жареное и сладости. Также Людмила воспользовалась еще одним лайфхаком и перешла на так называемую систему гриля: начала готовить на нем овощи, курицу, индейку и рыбу. В итоге девушке удалось сбросить 68 килограммов — сейчас она весит 66 килограммов при росте 176 см.

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Людмила рассказала журналистам 72.RU, что знакомые, с кем она не виделась долгое время, при встрече не узнают ее (и наверняка просят поделиться секретером такого удивительного преображения). К слову, девушка на достигнутом останавливаться не собирается и продолжает совершенствовать фигуру!