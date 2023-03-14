Врач рассказала, что делать при изменении менструального цикла

«Щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы, происходящие в организме, особенно у женщин. Существенные изменения менструального цикла, особенно его продолжительности и частоты, могут быть последствиями нарушения работы этого эндокринного органа. Кроме того, гипотиреоз может являться одной из причин проблем с зачатием ребенка», — отметила Бинатова.