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1 час назад

Врач рассказала, что делать при изменении менструального цикла

Газета.Ru

Cущественное изменение менструального цикла может свидетельствовать о сбое в работе щитовидной железы, заявила в беседе с Life врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова. Она подчеркнула, что этот орган производит гормоны, регулирующие важнейшие процессы всего организма.

Врач рассказала, что делать при изменении менструального цикла
Фото: Газета.руГазета.ру

«Щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы, происходящие в организме, особенно у женщин. Существенные изменения менструального цикла, особенно его продолжительности и частоты, могут быть последствиями нарушения работы этого эндокринного органа. Кроме того, гипотиреоз может являться одной из причин проблем с зачатием ребенка», — отметила Бинатова.

Кроме того, по ее словам, на заболевание щитовидной железы может указывать сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, а также анемия и отеки. Врач посоветовала регулярно посещать специалиста, чтобы исключить проблемы с данным органом.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог клиники Ниармедик на Симоновском валу Анна Бартенева рассказала «Газете.Ru» о признаках дефицита железа в организме.

Здоровье,
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