Врач рассказала, что делать при изменении менструального цикла

Cущественное изменение менструального цикла может свидетельствовать о сбое в работе щитовидной железы, заявила в беседе с Life врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова. Она подчеркнула, что этот орган производит гормоны, регулирующие важнейшие процессы всего организма.
«Щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы, происходящие в организме, особенно у женщин. Существенные изменения менструального цикла, особенно его продолжительности и частоты, могут быть последствиями нарушения работы этого эндокринного органа. Кроме того, гипотиреоз может являться одной из причин проблем с зачатием ребенка», — отметила Бинатова.
Кроме того, по ее словам, на заболевание щитовидной железы может указывать сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей, а также анемия и отеки. Врач посоветовала регулярно посещать специалиста, чтобы исключить проблемы с данным органом.
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