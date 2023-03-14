Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
37 минут назад

Выявлена очередная польза средиземноморской диеты

Lenta.ru

Исследовательская группа из Университета Ньюкасла в Британии выявила очередную пользу средиземноморской диеты: такой режим питания помогает снизить риск развития деменции на 23 процента. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Medicine.

Выявлена очередная польза средиземноморской диеты
Фото: unsplash.comunsplash.com

Средиземноморская диета — определенный рацион, богатый морепродуктами, фруктами и орехами, злаками и жирами. Предыдущие исследования неоднократно иллюстрировали пользу такого режима питания для здоровья. Новый обзор также примечателен тем, что является крупнейшим из проведенных.

Авторы проанализировали данные 60 298 человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет. Ученые изучили то, насколько близко диета участников соответствовала ключевым особенностям средиземноморской. Также учитывались показатели генетического риска развития нейродегенеративных нарушений. За все время исследования было зарегистрировано 882 случая деменции.

Никакой выраженной связи между генетическими факторами слабоумия и приверженностью средиземноморской диете замечено не было. Это говорит о том, что даже для людей с более высоким генетическим риском правильное питание может снизить вероятность развития этого заболевания. Общий риск формирования деменции снижался на 23 процента.

В декабре 2022 года сотрудники Института сердца Смидта в Сидарс-Синай (США) выявили, что средиземноморская диета снижает шансы на появление различных заболеваний при беременности.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий