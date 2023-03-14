Терапевт: гимнастика для кишечника спасёт от запоров

Терапевт Тимошенко: гимнастика для кишечника спасёт от запоров. Всего несколько упражнений смогут улучшить моторику пищеварительного тракта и решить проблемы со стулом. Помогут всем известные «Кошка», «Велосипед» и «Вакуум». Правда, всё хорошо работает в комплексе — важно ещё скорректировать рацион и добавить активности. Но и тут не обойтись без противопоказаний.

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Противопоказания

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По словам врача-терапевта Анастасии Тимощенко, эти меры хоть и не предполагают приём таблеток, но улучшить состояние точно помогут. В то же время гимнастика для кишечника противопоказана во время беременности и месячных, а также при высоком давлении. Нельзя заниматься ещё и людям, у которых есть грыжи в районе живота.

Какие упражнения наладят работу кишечника

Среди эффективных упражнений медик посоветовала вспомнить всем известные «Велосипед» (30 повторений) и «Кошка» (20 повторений).

Для тех, кто далёк от спорта, напоминаем, что в «Велосипеде» вы, лёжа на спине, будто имитируете езду на велике, сгибая ноги в коленях. А в «Кошке», стоя на ладонях и на коленях, прогибаете поясницу на выдохе (20 раз). В этом положении ещё можно то подтягивать ногу к животу, то поднимать выше плоскости тела (10 раз).

Также полезно упражнение «Вакуум». Оно предполагает втягивание живота на глубоком вдохе и последующее расслабление. Достаточно 10 повторений.

В положении лёжа ещё можно притягивать ноги, согнутые в коленях, к животу (10 раз) или медленно сводить или разводить их (15 раз). В том же положении можно поднимать одновременно обе ноги и максимально заводить за голову (10 раз).

Для ленивых подойдёт простая ходьба с высоким подниманием колен (20 раз) или поглаживание живота по часовой стрелке правой рукой.

Какие продукты вредны для кишечника

Многие продукты могут нарушать нормальную работу кишечника. Это, конечно, колбасы, сосиски и прочие мясные деликатесы. Ещё кишечник вам не скажет «спасибо» за майонез и другие соусы, любую выпечку и сдобу, сахар в любых его проявлениях, газировку и алкоголь.

Какие продукты полезны для кишечника