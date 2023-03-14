Американские ученые доказали, что пропуск завтраков снижает иммунитет

В экспериментах на мышах американские ученые изучали реакцию иммунитета на пропуск завтрака.

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Одну группу животных после пробуждения плотно кормили, другой давали только воду. Анализ крови показал, что у "голодающих" резко снизилось количество моноцитов - крупных белых кровяных клеток, участвующих в борьбе с опухолями и болезнетворными микробами. Уже через четыре часа после пропущенного завтрака 90 процентов моноцитов исчезли из кровотока мышей, а через восемь часов их почти не осталось.

А когда через 24 часа голодавшим мышам выдали пищу, то моноциты начали возвращаться в кровоток. Вроде бы ситуация должна нормализоваться. Однако резкое увеличение количества моноцитов пошло организму только во вред: у грызунов наблюдались признаки серьезного воспаления, что ослабило их устойчивость к инфекционным болезням и повысило риск проблем с сердцем.