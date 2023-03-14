В каких позах лучше спать, чтобы день удался

Эксперты посоветовали наиболее подходящие позы для сна, если вы беременны, склонны к храпу, страдаете от болей в спине или шее, а также другими заболеваниями. Правильное положение во время сна может сделать жизнь комфортнее.

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Сон на спине может уменьшить боли в нижней части спины и шеи, облегчить заложенность носа, снизить риск развития мимических морщин. Но он также не подходит для тех, кто храпит или страдает апноэ во сне. Кроме того, такое положение увеличивает количество эпизодов кислотного рефлюкса, затрудняет дыхание и не подходит беременным.

Сон на животе же помогает уменьшить храп, но обеспечивает наименьшую поддержку спины и шеи. Сон на боку идеально подходит для людей с болями в спине, особенно при использовании поддерживающих подушек. Он также помогает уменьшить храп и изжогу, способствует комфорту, лёгкости дыхания и снижению давления на позвоночник и внутренние органы.