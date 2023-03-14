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2 часа назад

Модная диета удвоила риск развития болезней сердца

Ferra.ru

Кетогенная, или кето-диета предполагает сокращение количества углеводов в питании. Считается, что такой рацион позволяет похудеть. Новое исследование показало, что относиться к этой диете следует с осторожностью.

Модная диета удвоила риск развития болезней сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В кето-диете предлагается получать энергию в основном из жиров, а не углеводов. Но учёные выяснили, что соблюдение режима питания с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров связано с повышенным уровнем холестерина ЛПНП, или «плохого» холестерина, и более высоким риском сердечных заболеваний.

Авторы научной работы изучили данные более 70 000 человек. Участники исследования заполнили анкету, в которой рассказали о диете, и сдали кровь для проверки уровня холестерина. Спустя почти 12 лет после того, как люди заполнили первоначальный вопросник, у тех, кто придерживался диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, риск сердечных заболеваний был более чем в два раза выше.

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